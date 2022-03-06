ЦБ: Карты Visa и Mastercard продолжат работать в России

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Карты международных платежных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, сообщил Центробанк.

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что средства клиентов на счетах сохранены и доступны.

Уточняется, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны.

Ранее Сбербанк сообщил, что решение компаний Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не скажется на работе карт банка в стране.

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