Альфа-банк: Карты Visa и Mastercard три дня будут работать как обычно
«Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Отмечается, что после этого карты данных компаний продолжат работать в России, за границей их работа временно прекратится.
Тем кто на данный момент находится за рубежом рекомендовано снять наличные.
Ранее Сбербанк сообщил, что решение компаний Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не скажется на работе карт банка в стране.