Альфа-банк: Карты Visa и Mastercard три дня будут работать как обычно

Короткая ссылка
В Альфа-банке заявили, что карты Mastercard и Visa три дня точно будут работать как обычно, в том числе за рубежом.

«Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру», — говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

Отмечается, что после этого карты данных компаний продолжат работать в России, за границей их работа временно прекратится.

Тем кто на данный момент находится за рубежом рекомендовано снять наличные.

Ранее Сбербанк сообщил, что решение компаний Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не скажется на работе карт банка в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить