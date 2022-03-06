НСПК: карты Visa и Mastercard проработают до конца срока, а затем банки сами выпустят МИР

Карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР. Об этом сообщила Национальная система платёжных карт (НСПК).

«Карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе», — рассказали в НСПК.

При этом все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны. Они обрабатываются в национальной системе.

«По мере истечения срока действия карты банк, который её выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платёжной системы МИР», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Там напомнили, что карту МИР можно оформить на пластиковом носителе или без него.

Цифровую карту МИР можно загрузить в мобильный платёжный сервис Mir Pay, который доступен на смартфонах с Android от версии 6.0 с поддержкой NFC.

Ранее в Национальной системе платёжных карт напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay.

Как заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.