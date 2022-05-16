Сайт российского магазина приложений на Android NashStore подвергся DDoS-атаке

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Сайт российского магазина приложений на Android NashStore подвергся DDoS-атаке в момент запуска. Ведётся работа над устранением проблемы.
Сайт российского магазина приложений на Android NashStore подвергся DDoS-атаке
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Nicolaas Ponder / EyeEm

Об этом говорится в сообщении маркетплейса, которое приводит РИА Новости

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке», — говорится в заявлении. 

В связи с этим доступ на сайт и скачивание онлайн-магазина могут быть нестабильны.

«Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с этой проблемой», — заявили представители маркетплейса.

16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. В нём уже представлено более тысячи программ.

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