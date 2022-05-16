Сайт российского магазина приложений на Android NashStore подвергся DDoS-атаке
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Об этом говорится в сообщении маркетплейса, которое приводит РИА Новости.
«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке», — говорится в заявлении.
В связи с этим доступ на сайт и скачивание онлайн-магазина могут быть нестабильны.
«Наши специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с этой проблемой», — заявили представители маркетплейса.
16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. В нём уже представлено более тысячи программ.