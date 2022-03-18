«Основное — это безопасность»: глава «СмартЭкоСистемы» — о новейшем смартфоне на российской ОС

Российский смартфон AYYA T1, разработанный компанией «СмартЭкоСистема» (входит в «Ростех»), получил отечественную операционную систему «Аврора». Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал генеральный директор предприятия Владислав Иванов. Устройство, которое его создатели называют трастфоном, поступило в продажу ещё осенью 2021 года. По словам Иванова, аппарат надёжно защищён от несанкционированных попыток получить доступ к его микрофонам и камерам, а конфиденциальность информации, хранящейся в таком устройстве, должна обеспечить ОС «Аврора». Топ-менеджер полагает, что трастфон на этой операционной системе может заинтересовать бизнес и государственные структуры, для которых особенно важна защита данных.

— Скажите, в чём отличие нового аппарата от выпущенного в октябре телефона AYYA T1 на платформе ОС Android?

— Отличие заключается именно в новой операционной системе (ОС). Физически это такое же устройство, как и выпущенная в октябре модель, но сейчас оно научилось работать под управлением отечественной ОС «Аврора».

— Какие преимущества даёт пользователям операционная система «Аврора»?

— В первую очередь преимущества ОС «Аврора» связаны с безопасностью и конфиденциальностью как информации, которую пользователи хранят на телефонах, так и обмена данными через мобильный телефон с корпоративными информационными системами предприятий, например, или органов госвласти — в зависимости от того, кто этим телефоном пользуется. То есть основное — это безопасность.

Генеральный директор компании «СмартЭкоСистема» Владислав Иванов

— Будет ли новый смартфон доступен для массового пользователя?

— Наш партнёр, компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которая разработала операционную систему «Аврора», позиционирует её как корпоративный продукт или продукт для государственных структур. Соответственно, аппараты на этой ОС пока что не предназначены для розничной продажи. Но отмечу, что устройства на Android доступны для массового пользователя и обладают всем функционалом привычного смартфона.

— Как обстоит дело с установкой на телефон сторонних приложений? Будут ли работать на «Авроре» популярные мессенджеры и так далее?

— Как я уже отметил, согласно политике ОМП, операционная система «Аврора» в первую очередь ориентирована на коммерческие организации и госучреждения, которые, как правило, заинтересованы в том, чтобы их внутренняя переписка, а также другая информация оставались только их достоянием. Некоторые компании для этого даже создают собственные приложения. AYYA T1 позиционируется как безопасный конфиденциальный смартфон, поэтому разработчик ОС «Аврора» проверяет сторонние приложения на безопасность, прежде чем сделать возможной их установку. При этом в рамках ОС «Аврора» есть свои мессенджеры, которые созданы под эту экосистему.

При этом другие компании — разработчики приложений могут связаться с ОМП, получить от них комплект разработчика и адаптировать свои приложения под «Аврору».

РИА Новости

© Евгения Новоженина

— Аппараты AYYA T1 на ОС Android тоже позиционируются как «уникальное решение для сохранения конфиденциальности». За счёт каких технологических решений она обеспечивается?

— В модели на Android дополнительная безопасность обеспечена конструктивными решениями. Мы разработали систему, которая при переключении рычажка на телефоне активирует безопасный режим. Это означает физическое отключение всех камер и микрофонов. И в безопасном режиме ни один недоброжелатель не сможет прослушать, о чём говорят рядом с телефоном, или же получить доступ к изображению с его камер. Многим людям хочется, чтобы их частная, корпоративная информация оставалась вне чужого поля зрения. Особенно если учесть, как много сегодня различных угроз, включая хакерские атаки.

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Физическое отключение камер и микрофонов невозможно обойти или обмануть никакими программными методами. Однако защиту тех данных, которые уже есть в телефоне, таким способом обеспечить нельзя.

Такую возможность даёт ОС «Аврора», она позволяет конфиденциально работать с документами, файлами — в общем, со всем содержимым телефона.

— Расскажите, пожалуйста, о технической начинке телефона. Насколько она соответствует современным требованиям?

— Соответствует в достаточной мере, особенно если учесть, что это телефон среднего или низкого ценового сегмента, а не люксового. Для своей ценовой категории устройство обладает хорошими качествами — его можноиспользовать для общения, для игр, запускать на нём достаточно сложные приложения. И всё это по весьма доступной цене.

Не секрет, что сейчас активно дорожает вся бытовая и компьютерная техника, поэтому пока мы вряд ли можем говорить о снижении стоимости наших устройств. Пока что главная задача — удержать цены хотя бы на текущем уровне. Даже это даст нам серьёзные конкурентные преимущества.

— Если мы верно понимаем, те аппараты на платформе Android, которые уже сейчас есть в продаже, произведены в Китае. Есть ли планы по переносу производства в Россию?

— Мы уже ведём подготовительную работу с российскими производственными площадками.

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— Как было придумано название для телефона? Что означают буквы AYYA? И что означает слово «трастфон»?

— Название бренда AYYA мы придумали специально для нашей умной техники, в первую очередь смартфонов как самых популярных устройств. Идеология бренда подразумевает, что это будут технические решения от А до Я. Но поскольку красивее и короче название бренда выглядит на английском языке, то оно превратилось в AYYA.

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А «трастфон» — это от английского trust phone: аппарат, которому можно доверять. Здесь, разумеется, отсылка к конфиденциальности и безопасности.

— Ранее российские компании уже пытались создать свои смартфоны. Например, «Яндекс» или Yota. Но опыт оказался неудачным. Учитывали ли вы это в своей работе, чтобы трастфон не повторил их судьбу?

— Нельзя назвать этот опыт совсем неудачным — смартфоны всё же были созданы. Но мыразрабатывали аппарат, ориентируясь на собственное мнение, на собственных заказчиков и на собственное видение рынка. Мы сконцентрировались на том, чтобы дать смартфону дополнительный функционал по безопасности, оставив его при этом полнофункциональным устройством, которое способно решать любые современные задачи. Мы ориентировались на определённую рыночную нишу: это доступный по стоимости смартфон, способный обеспечить защиту данных пользователя.