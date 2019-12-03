Отечественный софт: что означает закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Владимир Путин подписал закон о предустановке российских программ и приложений на гаджеты. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. Согласно документу и пояснительной записке из Госдумы, производители смартфонов, компьютеров и телевизоров с технологией Smart TV должны будут заранее установить ПО, разработанное в РФ. Это касается не всех устройств — позднее правительство составит соответствующий перечень. Также кабмин сформирует список российского софта для предустановки. Для чего нужен новый закон и как он может повлиять на рынок гаджетов — в материале RT.

Что это значит?

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на технически сложные товары. В их числе смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

По мнению авторов законопроекта, в перечень программ для установки должны войти бесплатные российские приложения — например, такие сервисы, как «Госуслуги».

Списка с конкретными наименованиями пока нет: порядок его составления и ведения определит правительство.

Для чего нужен закон?

Как заявил один из авторов законопроекта Олег Николаев, новые правила направлены на защиту прав потребителей. По его словам, таким образом покупатели получат возможность выбора в том числе и отечественных приложений.

«Сейчас, покупая смартфон, человек видит массу приложений, но среди них нет ресурса «Госуслуги.ру», например. А им ведь пользуется в России 90 млн человек… И никаких денег для того, чтобы предустановить это приложение, не требуется. Надо будет совершить несколько простых действий, активировав его, и всё. Не хочет — не активирует», — заметил он в интервью «Московскому Комсомольцу».

Какие программы предлагают предустанавливать и почему?

По словам Николаева, в список для предварительной установки войдут бесплатные приложения, которые не повлияют на работу операционных систем гаджетов.

«Речь идёт о таких ресурсах, как сервисы налоговых служб, Пенсионного фонда», — подчеркнул депутат.

В конце июля Институт развития Интернета составил список российских «альтернатив иностранным продуктам, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений». Перечень составлялся с учётом функциональности сервисов и их востребованности у пользователей, говорится в сообщении ИРИ.

В частности, в категории «мессенджер» ИРИ в качестве альтернативы называет ICQ, «ТамТам» и «Диалог», в категории «браузер/поиск» — «Яндекс», «Рамблер» и «Спутник». В качестве предустановленного редактора специалисты советуют «Мой офис». Также ИРИ предлагает устанавливать российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и отечественные антивирусы Kaspersky и Dr.Web.

В качестве альтернативы зарубежным музыкальным сервисам эксперты видят приложения «Яндекс.Музыка», Boom, Zaycev.net и Zvooq, цифровому ТВ — IVI.ru, Okko, Amediateka, Kinopoisk.

Комментируя составленный ИРИ перечень, ещё один автор законопроекта Алексей Канаев заметил, что добавил бы такие программы, как «Госуслуги».

«Это будет зависеть в том числе от разработчиков ПО, потому что опыт реализации подобного взаимодействия правительства и разработчиков уже есть. Он предполагает заявительный принцип и инициативные действия со стороны разработчиков, которые хотели бы войти в этот реестр, соответственно, обращаются со своими предложениями при подготовке этого реестра», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

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Как будет формироваться список?

Николаев предположил, что списком будет заниматься Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По мнению Канаева, перечень будет обновляться «минимум раз в год, может быть, раз в полгода».

«Устройства меняются, и жизнь не стоит на месте, появляются новые разработки, новые усовершенствованные программы, и, конечно же, нельзя его заморозить в том числе и по соображениям конкуренции. У разработчиков ПО должна быть и конкурентная среда — попадание в список не должно означать, что можно успокоиться, ничего не делать и не думать о клиенте», — сказал Канаев.

Он подчеркнул, что предустановка ПО — не замещение, а предоставление дополнительных возможностей выбора для покупателей гаджетов.

«Потребитель может выбрать российское ПО или то, что ставят импортные производители, соответственно, те разработки. Выбор остается в итоге всё равно за потребителем», — сказал он.

Когда вступит в силу?

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. По словам Канаева, временной лаг достаточно длинный, чтобы можно было решить все технические вопросы.

Этот закон направлен против Apple?

Как пояснил Николаев, новый закон в принципе не коснётся компании Apple, и у компании нет причин уходить с рынка.

«Apple как работал, так и будет работать. В принципе новые требования даже не касаются Apple непосредственно — предустановка будет задачей дистрибьюторов, через которых продаётся в России продукция этой компании», — заметил он.

Подорожают ли гаджеты?

При правильной организации процесса закон не приведёт к удорожанию устройств. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Новый закон уравняет право на доступ к потребителю отечественного и иностранного ПО. На текущий момент предустановлены только зарубежные приложения. Полагаем, что при грамотной организации процесса это не приведёт к увеличению стоимости для покупателей гаджетов», — приводит слова министра РИА Новости.