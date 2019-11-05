Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты
  • © РИА Новости

«Законопроект направлен на обеспечение для российских пользователей сети интернет и услуг связи возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для ЭВМ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно инициативе, правительство определит перечень устройств, которые будут продаваться с предустановленными российскими программами, а также список самих приложений.

«Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий», — поясняют авторы законопроекта.

В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.

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