ФАС намерена разрешить пользователям удалять предустановленные приложения на смартфонах

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может обязать производителей программного обеспечения сделать предустановленные приложения, за исключением сервисных, удаляемыми.
ФАС намерена разрешить пользователям удалять предустановленные приложения на смартфонах
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

«Будет создана рабочая группа, которая станет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости (за исключением сервисных приложений)», — рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Отмечается, что данная мера может быть принята с целью развития конкуренции на рынке программного обеспечения. 

Ранее газета «Известия» передавала, что в России разработали мобильное приложение для удалённой идентификации клиентов банков.

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