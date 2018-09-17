ФАС намерена разрешить пользователям удалять предустановленные приложения на смартфонах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может обязать производителей программного обеспечения сделать предустановленные приложения, за исключением сервисных, удаляемыми.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

«Будет создана рабочая группа, которая станет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости (за исключением сервисных приложений)», — рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Отмечается, что данная мера может быть принята с целью развития конкуренции на рынке программного обеспечения.

Ранее газета «Известия» передавала, что в России разработали мобильное приложение для удалённой идентификации клиентов банков.