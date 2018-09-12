iPhone с двумя симками, безрамочные часы и новый iPad: какие гаджеты представит Apple
- Архивное фото. Презентация Apple, сентябрь 2017 года
- globallookpress.com
- © Xinhua
12 сентября состоится презентация Apple. И хотя ежегодно компания проводит несколько подобных мероприятий, традиционно максимальное внимание приковано именно к сентябрьскому событию. И это неудивительно — в начале осени показывают новые iPhone.
Накануне аналитики и журналисты по традиции обсуждают слухи о новинках Apple. На китайские заводы поступают первые заказы на корпусы и дисплеи, промокартинки неизбежно утекают в сеть, кто-то забывает в баре прототип…
В итоге финальные релизы приблизительно на 90% совпадают со слухами. Впрочем, порой остаётся место и для сюрпризов. Так что же (скорее всего) ждёт нас на презентации в среду?
iPhone
Новых iPhone будет три: с экранами диагональю 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма.
До этого Apple ещё не выпускала смартфоны с диагональю 6,5 дюйма — самый маленький iPad Mini лишь ненамного больше (7,9 дюйма). По словам источников Bloomberg, экран такого размера позволит показывать дополнительную информацию в горизонтальном режиме или запускать по два приложения встык — такая функция пока доступна лишь на планшетах компании.
Несмотря на то что все модели наверняка получат новую аппаратную начинку, их дизайн сильно не изменится. Он будет повторять прошлогоднюю «десятку»: безрамочный экран, вырез наверху, металлическая окантовка, стеклянная задняя панель, двойная камера, Face ID.
Единственное опциональное отличие экстерьера, судя по фотографиям, попавшим к 9to5Mac, — появится версия, где окантовка будет золотистого цвета. На это намекает и приглашение, разосланное представителям прессы, — в нём тоже используется золотистый шрифт.
Источники Bloomberg отмечают, что по крайней мере для некоторых стран новые iPhone будут выпускаться со слотом для второй сим-карты.
Кажется, после прошлого юбилейного года, когда Apple представила iPhone X к десятилетию смартфона, компания снова возвращается к циклу, при котором через год после выпуска номерной версии выходит её S-версия, обновлённая внутри, но не снаружи. Об этом пишет и 9to5Mac: по их информации, два из трёх iPhone получат индекс Xs. Произносить это название правильно «тэн-эс», но, конечно, никто не сможет удержаться от «икс-эс».
Наиболее доступной, скорее всего, окажется средняя по размеру модель с 6,1-дюймовым экраном. У неё будет экран LCD, более дешёвый, чем светодиодный OLED у iPhone X и Xs. Кроме того, в доступном iPhone используют алюминиевую окантовку вместо стальной, а задняя панель будет представлена в нескольких цветах, говорят источники Bloomberg.
Также в сети обсуждают два слуха о проводах. Плохой заключается в том, что в коробку якобы перестанут класть переходник с разъёма Lightning на наушники. Второй хороший: основная зарядка будет поставляться с кабелем USB-C к Lightning (и блоком питания, конечно). Это разрешит ситуацию, при которой нельзя было подсоединить последний iPhone к последнему MacBook без переходников.
Apple Watch series 4
Активные пользователи предыдущих версий часов могут выдохнуть — сменные ремешки им продавать не придётся. Новые часы не станут круглыми. Более того, их дизайн практически не изменится. Чего не скажешь о субъективном восприятии.
А дело всё в экране. Толстые рамки по его краям исчезнут, а значит, часы станут визуально больше — сразу на 15%.
Дополнительное пространство не осталось без внимания дизайнеров интерфейсов. На фотографии, опубликованной 9to5Mac, по углам циферблата выводятся новые индикаторы и графики, недоступные на текущей версии watchOS, всего до восьми штук вместо нынешних четырёх.
На этой же фотографии видно новое отверстие на корпусе — между колесом управления и кнопкой. Возможно, это ещё один микрофон. К стандартным цветам корпуса добавится золотой.
iPad Pro
Новые iPad приблизятся к iPhone X по внешнему виду и принципу работы. Кнопка «Домой» внизу исчезнет, и планшетами можно будет управлять жестами. Вместо датчика отпечатка пальца — сканер лица.
В остальном же зрители увидят старые добрые iPad — с такими же экранами и рамками, но с новым железом внутри, говорят источники Bloomberg.
Mac
Apple обновила MacBook Pro пару месяцев назад, так что вряд ли стоит ждать от сентябрьской презентации особого внимания к компьютерам. Но слухи о том, что будет обновлён 13-дюймовый MacBook Air, всё-таки ходят.
Если так, достаточно будет добавить экран высокого разрешения Retina, чтобы порадовать всех. Потому что модель, впервые представленная в 2008 году и не претерпевшая серьёзных изменений, до сих пор продаётся.
AirPods
Не факт, что новую версию беспроводных «затычек» вообще покажут на мероприятии. Но если это всё-таки случится, по слухам, AirPods 2 станут водонепроницаемыми и научатся реагировать на возглас «Привет, Сири» без дополнительного прикосновения.
Зарядка AirPower
Эту беспроводную зарядку сразу для нескольких Apple-устройств впервые показали ещё в сентябре 2017 года. С тех пор её выпуск постоянно переносился. Текущий дедлайн — 2018 год.
Сколько всё это будет стоить? Информации нет вообще. Видимо, это и станет главным сюрпризом.