iPhone с двумя симками, безрамочные часы и новый iPad: какие гаджеты представит Apple

В среду, 12 сентября, в Калифорнии Apple представит публике iPhone Xs, iPad Pro, Apple Watch series 4 и другие гаджеты. Как ожидается, все смартфоны (с экранами диагональю 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма) получат новую аппаратную начинку, но внешне не будут сильно отличаться от более ранних устройств. Последняя версия iPad станет больше походить на iPhone X. В частности, исчезнет кнопка «Домой». Форма Apple Watch series 4 не изменится, зато исчезнут толстые рамки по краям.

12 сентября состоится презентация Apple. И хотя ежегодно компания проводит несколько подобных мероприятий, традиционно максимальное внимание приковано именно к сентябрьскому событию. И это неудивительно — в начале осени показывают новые iPhone.

Накануне аналитики и журналисты по традиции обсуждают слухи о новинках Apple. На китайские заводы поступают первые заказы на корпусы и дисплеи, промокартинки неизбежно утекают в сеть, кто-то забывает в баре прототип…

В итоге финальные релизы приблизительно на 90% совпадают со слухами. Впрочем, порой остаётся место и для сюрпризов. Так что же (скорее всего) ждёт нас на презентации в среду?

iPhone

Новых iPhone будет три: с экранами диагональю 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма.

До этого Apple ещё не выпускала смартфоны с диагональю 6,5 дюйма — самый маленький iPad Mini лишь ненамного больше (7,9 дюйма). По словам источников Bloomberg, экран такого размера позволит показывать дополнительную информацию в горизонтальном режиме или запускать по два приложения встык — такая функция пока доступна лишь на планшетах компании.

Также по теме СМИ назвали дату официальной презентации новых моделей iPhone Американская компания Apple разослала официальные приглашения представителям СМИ на презентацию своих новых продуктов 12 сентября.

Несмотря на то что все модели наверняка получат новую аппаратную начинку, их дизайн сильно не изменится. Он будет повторять прошлогоднюю «десятку»: безрамочный экран, вырез наверху, металлическая окантовка, стеклянная задняя панель, двойная камера, Face ID.

Единственное опциональное отличие экстерьера, судя по фотографиям, попавшим к 9to5Mac, — появится версия, где окантовка будет золотистого цвета. На это намекает и приглашение, разосланное представителям прессы, — в нём тоже используется золотистый шрифт.

Источники Bloomberg отмечают, что по крайней мере для некоторых стран новые iPhone будут выпускаться со слотом для второй сим-карты.

Кажется, после прошлого юбилейного года, когда Apple представила iPhone X к десятилетию смартфона, компания снова возвращается к циклу, при котором через год после выпуска номерной версии выходит её S-версия, обновлённая внутри, но не снаружи. Об этом пишет и 9to5Mac: по их информации, два из трёх iPhone получат индекс Xs. Произносить это название правильно «тэн-эс», но, конечно, никто не сможет удержаться от «икс-эс».

Наиболее доступной, скорее всего, окажется средняя по размеру модель с 6,1-дюймовым экраном. У неё будет экран LCD, более дешёвый, чем светодиодный OLED у iPhone X и Xs. Кроме того, в доступном iPhone используют алюминиевую окантовку вместо стальной, а задняя панель будет представлена в нескольких цветах, говорят источники Bloomberg.

Также в сети обсуждают два слуха о проводах. Плохой заключается в том, что в коробку якобы перестанут класть переходник с разъёма Lightning на наушники. Второй хороший: основная зарядка будет поставляться с кабелем USB-C к Lightning (и блоком питания, конечно). Это разрешит ситуацию, при которой нельзя было подсоединить последний iPhone к последнему MacBook без переходников.

Apple Watch series 4

Активные пользователи предыдущих версий часов могут выдохнуть — сменные ремешки им продавать не придётся. Новые часы не станут круглыми. Более того, их дизайн практически не изменится. Чего не скажешь о субъективном восприятии.

А дело всё в экране. Толстые рамки по его краям исчезнут, а значит, часы станут визуально больше — сразу на 15%.

Дополнительное пространство не осталось без внимания дизайнеров интерфейсов. На фотографии, опубликованной 9to5Mac, по углам циферблата выводятся новые индикаторы и графики, недоступные на текущей версии watchOS, всего до восьми штук вместо нынешних четырёх.

На этой же фотографии видно новое отверстие на корпусе — между колесом управления и кнопкой. Возможно, это ещё один микрофон. К стандартным цветам корпуса добавится золотой.

iPad Pro

Новые iPad приблизятся к iPhone X по внешнему виду и принципу работы. Кнопка «Домой» внизу исчезнет, и планшетами можно будет управлять жестами. Вместо датчика отпечатка пальца — сканер лица.

В остальном же зрители увидят старые добрые iPad — с такими же экранами и рамками, но с новым железом внутри, говорят источники Bloomberg.

Также по теме Apple представила iOS 12 Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 12.

Mac

Apple обновила MacBook Pro пару месяцев назад, так что вряд ли стоит ждать от сентябрьской презентации особого внимания к компьютерам. Но слухи о том, что будет обновлён 13-дюймовый MacBook Air, всё-таки ходят.

Если так, достаточно будет добавить экран высокого разрешения Retina, чтобы порадовать всех. Потому что модель, впервые представленная в 2008 году и не претерпевшая серьёзных изменений, до сих пор продаётся.

AirPods

Не факт, что новую версию беспроводных «затычек» вообще покажут на мероприятии. Но если это всё-таки случится, по слухам, AirPods 2 станут водонепроницаемыми и научатся реагировать на возглас «Привет, Сири» без дополнительного прикосновения.

Зарядка AirPower

Эту беспроводную зарядку сразу для нескольких Apple-устройств впервые показали ещё в сентябре 2017 года. С тех пор её выпуск постоянно переносился. Текущий дедлайн — 2018 год.

Сколько всё это будет стоить? Информации нет вообще. Видимо, это и станет главным сюрпризом.