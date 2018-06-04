Apple представила iOS 12

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Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 12.
Apple представила iOS 12
  • Reuters
  • © Elijah Nouvelage

Видеотрансляция конференции WWDC, на которой представили новую iOS, велась на сайте Apple.

Отмечается, что новая система обладает повышенной скоростью работы. 

Кроме того, в iOS появилась функция Screen Tim, благодаря которой пользователь может контролировать время использования приложений. 

Также в обновлении появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.

Сообщается, что в iOS будут доступны сгенерированные пользователями Memoji — персонажи, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников. 

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X.

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