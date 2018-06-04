Apple представила iOS 12
- Reuters
- © Elijah Nouvelage
Видеотрансляция конференции WWDC, на которой представили новую iOS, велась на сайте Apple.
Отмечается, что новая система обладает повышенной скоростью работы.
Кроме того, в iOS появилась функция Screen Tim, благодаря которой пользователь может контролировать время использования приложений.
Также в обновлении появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.
Сообщается, что в iOS будут доступны сгенерированные пользователями Memoji — персонажи, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.
Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X.