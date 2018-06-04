Apple представила iOS 12

Компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 12.

Видеотрансляция конференции WWDC, на которой представили новую iOS, велась на сайте Apple.

Отмечается, что новая система обладает повышенной скоростью работы.

Кроме того, в iOS появилась функция Screen Tim, благодаря которой пользователь может контролировать время использования приложений.

Также в обновлении появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.

Сообщается, что в iOS будут доступны сгенерированные пользователями Memoji — персонажи, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.



Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X.



