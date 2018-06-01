Китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X

Китайская компания Xiaomi представила модель смартфона Mi 8, которая напоминает последнюю версию смартфона iPhone от Apple, а также продемонстрировала новую версию «умного» браслета Mi Band.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию китайской компании.

Отмечается, что новый смартфон оснащён 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой, а также системой распознавания лиц. Предполагаемая цена нового устройства составит 26 тыс. рублей.

Кроме того, новый водонепроницаемый браслет Mi Band сможет показывать время, входящие сообщения, пульс владельца и погоду, цена гаджета составит порядка 1600 рублей, отмечается агентство.

В феврале в Барселоне в рамках Международного мобильного конгресса Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9+ и S9.