Китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X

Короткая ссылка
Китайская компания Xiaomi представила модель смартфона Mi 8, которая напоминает последнюю версию смартфона iPhone от Apple, а также продемонстрировала новую версию «умного» браслета Mi Band.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию китайской компании.

Отмечается, что новый смартфон оснащён 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой, а также системой распознавания лиц. Предполагаемая цена нового устройства составит 26 тыс. рублей.

Кроме того, новый водонепроницаемый браслет Mi Band сможет показывать время, входящие сообщения, пульс владельца и погоду, цена гаджета составит порядка 1600 рублей, отмечается агентство.

В феврале в Барселоне в рамках Международного мобильного конгресса Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9+ и S9.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Технологии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить