Китайская компания Xiaomi представила «клон» iPhone X
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию китайской компании.
Отмечается, что новый смартфон оснащён 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем, 20-мегапиксельной камерой, а также системой распознавания лиц. Предполагаемая цена нового устройства составит 26 тыс. рублей.
Кроме того, новый водонепроницаемый браслет Mi Band сможет показывать время, входящие сообщения, пульс владельца и погоду, цена гаджета составит порядка 1600 рублей, отмечается агентство.
В феврале в Барселоне в рамках Международного мобильного конгресса Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9+ и S9.