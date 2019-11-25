Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

Совет Федерации принял законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что перечень гаджетов, на которые будут устанавливать российский софт определит правительство. Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении. Как отмечалось, продажа упомянутых устройств без предустановленного российского программного обеспечения будет запрещена. Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит защитить интересы российского бизнеса.