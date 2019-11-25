Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта

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Совет Федерации принял законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что перечень гаджетов, на которые будут устанавливать российский софт определит правительство.

Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении.

Как отмечалось, продажа упомянутых устройств без предустановленного российского программного обеспечения будет запрещена.

Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит защитить интересы российского бизнеса.

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