Совфед одобрил законопроект о предустановке российского софта
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что перечень гаджетов, на которые будут устанавливать российский софт определит правительство.
Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении.
Как отмечалось, продажа упомянутых устройств без предустановленного российского программного обеспечения будет запрещена.
Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит защитить интересы российского бизнеса.