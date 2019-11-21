Госдума приняла закон о предустановке российского софта на гаджеты

Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной установке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «Смарт-ТВ».

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Отмечается, что продажа упомянутых устройств без предустановленного российского ПО будет запрещена.

По мнению авторов закона, его принятие поможет защитить интересы российского бизнеса.

5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».