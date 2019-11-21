Госдума приняла закон о предустановке российского софта на гаджеты
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Отмечается, что продажа упомянутых устройств без предустановленного российского ПО будет запрещена.
По мнению авторов закона, его принятие поможет защитить интересы российского бизнеса.
5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».