Диетолог Писарева дала советы по приготовлению пасхального кулича
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Она подчеркнула, что многие перед праздником соблюдали пост, поэтому в Пасху необходимо придерживаться определённых правил.
«Начинать есть сладкие хлебобулочные изделия стоит постепенно. Не надо сразу съедать большую порцию, потому что для организма это большая нагрузка», — рассказала диетолог.
Кроме того, врач предложила альтернативный рецепт кулича для тех, кто придерживается правильного питания.
«Можно приготовить кулич на основе нежирного творога и 10%-ной сметаны, без масла, используя натуральный сахарозаменитель, который будет иметь нулевую калорийность. Лучше отказаться от сухофруктов, за счёт сахарозаменителей он будет достаточно сладким», — объяснила Писарева.
По её мнению, кулич стоит есть «немного подсушенным», поскольку в таком виде он лучше усвоится.
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