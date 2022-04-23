Диетолог Писарева дала советы по приготовлению пасхального кулича

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, как лучше готовить и есть пасхальный кулич, чтобы не навредить организму.

Она подчеркнула, что многие перед праздником соблюдали пост, поэтому в Пасху необходимо придерживаться определённых правил.

«Начинать есть сладкие хлебобулочные изделия стоит постепенно. Не надо сразу съедать большую порцию, потому что для организма это большая нагрузка», — рассказала диетолог.

Кроме того, врач предложила альтернативный рецепт кулича для тех, кто придерживается правильного питания.

«Можно приготовить кулич на основе нежирного творога и 10%-ной сметаны, без масла, используя натуральный сахарозаменитель, который будет иметь нулевую калорийность. Лучше отказаться от сухофруктов, за счёт сахарозаменителей он будет достаточно сладким», — объяснила Писарева.

По её мнению, кулич стоит есть «немного подсушенным», поскольку в таком виде он лучше усвоится.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о безопасных красителях для яиц.