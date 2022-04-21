В Ассоциации диетологов дали советы по питанию после Великого поста

Врач-диетолог Наталья Павлюк, член всероссийской Ассоциации диетологов, дала советы по питанию после Великого поста.

«Наш организм не любит резких изменений. Если человек долго постился и даже голодал, при резком переходе это может привести к проблемам со здоровьем. Самое меньшее, что может случиться, — это проблемы с пищеварением», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как считает Павлюк, если человек постился, то пасхальное воскресенье должно стать промежуточным днём, когда допустимо съесть умеренное количество продуктов с праздничного стола.

«Оставьте куличи и яйца на понедельник и вторник. Больше двух яиц лучше не съедать — это достаточно жирный продукт, постарайтесь их ограничить. Не забывайте, что яйца входят и в кулич, поэтому очень высок риск переесть жиров», — отметила диетолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.