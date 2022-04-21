Диетолог Соломатина рассказала о безопасных красителях для яиц

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о безопасных красителях для яиц.
Диетолог Соломатина рассказала о безопасных красителях для яиц
  • Gettyimages.ru

«Пищевые красители, купленные в магазине, а не в переходе, вреда не принесут. Но, конечно, самый безопасный вариант — натуральные красители: луковая шелуха, куркума, каркаде, зелень», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, индивидуальная непереносимость на такие красители бывает, но редко, тем более что окрашивается скорлупа, а не сами яйца.

«Чем свежее яйцо, тем больше в нём полезных веществ. Чем дольше яйцо хранится, тем хуже скорлупа выполняет защитные функции», — отметила Соломатина.

Она также выразила мнение, что здоровому человеку можно не больше трёх яиц в день, но не за один раз.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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