Косачёв станет сопредседателем комиссии по расследованию работы биолабораторий на Украине

Совет Федерации России сформировал свою часть парламентской комиссии по расследованию действий биологических лаборатории под руководством США на Украине, её возглавит Константин Косачёв.

Об этом сообщил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарёв.

Совместная с Госдумой комиссия создаётся на паритетной основе, за принятие решения сенаторы проголосовали единогласно — 164 голосов «за», отмечает РИА Новости.

Накануне депутаты Госдумы возбудили парламентское расследование деятельности биолабораторий на Украине и обратились в Совфед с предложением организовать соответствующую комиссию.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Позднее начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси проводились работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.