В Госдуме возбудили расследование деятельности биолабораторий на Украине

Депутаты Госдумы возбудили парламентское расследование деятельности биолабораторий на Украине и обратились в Совфед с предложением организовать соответствующую комиссию.

«Предлагается поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования, а также обратиться в Совет Федерации с предложением об организации парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины», — говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

В состав профильной комиссии по расследованию дела предлагается включить 14 человек, среди которых — Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Леонид Слуцкий, Дмитрий Певцов, Сергей Кабышев и другие.

10 марта Минобороны России объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.