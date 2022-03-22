Байден заявил об отсутствии у США биологического и химического оружия в Европе

Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

«Это просто неправда, я гарантирую», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос о наличии у США в Европе биологического и химического оружия.

По его словам, Украина также не располагает подобными средствами.

Как заявил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что Россия рассматривает использование обоих этих видов оружия».

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Позднее начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси проводились работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

Вместе с Россией Китай призвал США полностью прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины.