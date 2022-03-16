Дмитрий Медведев завёл канал в Telegram

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завёл официальный канал в Telegram.
Дмитрий Медведев завёл канал в Telegram
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Его аккаунт верифицирован и отмечен синей галочкой.

12 марта помощник Медведева сообщил, что он не будет использовать продукты группы Meta в связи с антироссийской позицией их руководства.

О прекращении использования платформ Meta также сообщили МВД РоссииМинобрнауки России и ряд российских губернаторов. Вместе с ними такое решение принял СПЧ.

Такое решение последовало после того, как пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

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