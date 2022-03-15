Диетолог Круглова назвала полезные для здоровья аналоги фастфуда
- Legion-Media
Специалист отметила, что основным преимуществом фастфуда является доступность.
Она добавила, что самой простой вариант замены — бутерброд, приготовленный с цельнозерновым хлебом.
«Это дополнительный источник пищевых волокон, витаминов группы В и магния. Хорошо, если используется белковый продукт, например, запечённое мясо или птица, что-то из овощей, зелень, сыр. Если это нежирные сорта сыра, то мы их можем использовать ежедневно», — объяснила диетолог.
Эксперт напомнила, что продукты, используемые для бутербродов, не могут храниться без холодильника дольше пары часов.
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