Диетолог Круглова назвала полезные для здоровья аналоги фастфуда

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Ангелина Шурпина
Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с RT рассказала, как заменить фастфуд полезными для здоровья аналогами.
Диетолог Круглова назвала полезные для здоровья аналоги фастфуда
  • Legion-Media

Специалист отметила, что основным преимуществом фастфуда является доступность.

Она добавила, что самой простой вариант замены — бутерброд, приготовленный с цельнозерновым хлебом.

«Это дополнительный источник пищевых волокон, витаминов группы В и магния. Хорошо, если используется белковый продукт, например, запечённое мясо или птица, что-то из овощей, зелень, сыр. Если это нежирные сорта сыра, то мы их можем использовать ежедневно», — объяснила диетолог.

Эксперт напомнила, что продукты, используемые для бутербродов, не могут храниться без холодильника дольше пары часов.

Ранее врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах.

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