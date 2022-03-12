Врач Соломатина рассказала о полезных крупах

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Врач Елена Соломатина рассказала о полезных крупах.
Врач Соломатина рассказала о полезных крупах
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«Гречка является очень полезным продуктом, там много аминокислот, из всех круп она наиболее приближена к продуктам животного происхождения», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вместе с тем, отметила эксперт, гречка не может полностью заменить, например, яйца или творог, но есть крупы, которые содержат другие полезные компоненты.

«Поэтому чем шире будет линейка — это и перловка, и овсянка, и кукурузная крупа, даже пшёнка — всё нужно сейчас употреблять», — сказала Соломатина.

По её словам, чередовать крупы намного полезнее, поскольку будет получено больше питательных веществ.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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