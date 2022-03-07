Диетолог Писарева дала советы по составлению рациона на фоне стресса

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала о том, как поддержать организм на фоне стресса, а также избежать его негативных последствий для здоровья.

Она посоветовала поддерживать организм с помощью правильного питания.

«Сейчас очень многие люди подвержены стрессу, панике, депрессии, которая чаще всего вызывает переедание. Обычно это кондитерские изделия, сладости, что может привести к увеличению веса, ожирению, сахарному диабету, дальнейшим проблемам с сердечно-сосудистой системой», — рассказала диетолог.

Кроме того, важно соблюдать водный баланс, а также добавлять лёгкую физическую нагрузку, пояснила Писарева.

По её мнению, в такой период необходимы йога, ходьба, прогулки на свежем воздухе, ароматерапия и дыхательные практики.

«Дефицит витаминов может усугубить ситуацию. Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют её. Минералы, такие как калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга», — добавила Писарева.

Также специалист рекомендовала добавить в свой рацион такие продукты, как каши, хлеб, нежирное мясо, морепродукты, фрукты, овощи, морскую капусту и горький шоколад.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с RT рассказала о том, как слишком частые разгрузочные дни могут оказать негативное влияние на пищевое поведение человека.