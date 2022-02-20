Диетолог Круглова назвала влияющие на пищевое поведение факторы
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По словам диетолога, если человек хочет снижать вес или поддерживать здоровое пищевое поведение, то ему не обязательно прибегать к разгрузочным дням.
При этом она объяснила, что такие дни не подразумевают голодания.
«Человек не исключает полностью еду, а использует её в ограниченном количестве либо использует определённые группы продуктов, исключая при этом другие категории. Например, человек весь день ест овощи, не добавляя при этом соль. Или (устраивает. — RT) белково-овощной день, использует птицу или рыбу и дополнительно овощи», — рассказала эксперт.
Она отметила, что если слишком часто организовывать такие дни, а также сильно ограничивать свой рацион, то это может оказать негативное влияние на здоровье.
«Потому что формирует ограничительный тип пищевого поведения, при котором человек сидит на каких-то диетах, использует разгрузочные дни, чётко следит за своим питанием и не допускает отклонения от определённых правил. Либо когда сил на это нет, происходят срывы. Человек абсолютно не обращает внимание на своё питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант», — заявила Круглова.
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