Диетолог Круглова назвала влияющие на пищевое поведение факторы

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, в беседе с RT рассказала о том, как слишком частые разгрузочные дни могут оказать негативное влияние на пищевое поведение человека.

По словам диетолога, если человек хочет снижать вес или поддерживать здоровое пищевое поведение, то ему не обязательно прибегать к разгрузочным дням.

При этом она объяснила, что такие дни не подразумевают голодания.

«Человек не исключает полностью еду, а использует её в ограниченном количестве либо использует определённые группы продуктов, исключая при этом другие категории. Например, человек весь день ест овощи, не добавляя при этом соль. Или (устраивает. — RT) белково-овощной день, использует птицу или рыбу и дополнительно овощи», — рассказала эксперт.

Она отметила, что если слишком часто организовывать такие дни, а также сильно ограничивать свой рацион, то это может оказать негативное влияние на здоровье.

«Потому что формирует ограничительный тип пищевого поведения, при котором человек сидит на каких-то диетах, использует разгрузочные дни, чётко следит за своим питанием и не допускает отклонения от определённых правил. Либо когда сил на это нет, происходят срывы. Человек абсолютно не обращает внимание на своё питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант», — заявила Круглова.

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