Диетолог Денисова рассказала о полезных блюдах русской кухни

Учёный, врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала о полезных блюдах русской кухни.

«Многие считают кашу невкусной, но здоровой пищей. На самом деле, мы просто не умеем её готовить. В старину каши были основной едой для всех — от крестьянина до царя», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам диетолога, крупы являются источником разнообразных витаминов, особенно витаминов группы В.

Как отметила Денисова, также на Руси всегда любили овощи, фрукты и ягоды.

«До XVIII века основным продуктом русской кухни была репа. Её варили, парили, пекли, добавляли в супы и пироги. При Петре I в России появился картофель, и постепенно он вытеснил репу. Хотя любители выращивают её и сейчас», — напомнила диетолог.

Она добавила, что репа содержит витамины А, С, К и группы В, а также клетчатку, фосфор, марганец, цинк, серу, йод, органические кислоты и эфирные масла.

К полезным блюдам русской кухни Денисова отнесла щи, тюрю, рыбные блюда, квас и сбитень.

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