Диетолог Ковальков напомнил о пользе витаминов в овощах и фруктах

Руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков напомнил о пользе витаминов, содержащихся в овощах и фруктах.

В беседе с Inforeactor он отметил, что витамины легче усваиваются организмом.

«Если брать по витаминам, то зимой самый простой и дешёвый способ насытить организм витаминами — это квашенная капуста. В ней присутствует не только рекордное количество витамина С, который является профилактикой вирусных заболеваний, но также витамин У и витамин К, который отвечает за прохождение кальция в наши кости. То есть, совместно с витамином D», — сообщил диетолог.

Он также рекомендовал обратить внимание на замороженные фрукты и ягоды, поскольку низкие температуры «консервируют» витамины.

По словам Ковалькова, заморозка — идеальный способ хранения любых продуктов.

«При этом не теряются ни витамины, ни микроэлементы», — добавил он.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.