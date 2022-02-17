Диетолог Ковальков напомнил о пользе витаминов в овощах и фруктах
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В беседе с Inforeactor он отметил, что витамины легче усваиваются организмом.
«Если брать по витаминам, то зимой самый простой и дешёвый способ насытить организм витаминами — это квашенная капуста. В ней присутствует не только рекордное количество витамина С, который является профилактикой вирусных заболеваний, но также витамин У и витамин К, который отвечает за прохождение кальция в наши кости. То есть, совместно с витамином D», — сообщил диетолог.
Он также рекомендовал обратить внимание на замороженные фрукты и ягоды, поскольку низкие температуры «консервируют» витамины.
По словам Ковалькова, заморозка — идеальный способ хранения любых продуктов.
«При этом не теряются ни витамины, ни микроэлементы», — добавил он.
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