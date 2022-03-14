Песков назвал маловозможным возвращение «заигравшейся с манипуляцией» Meta в Россию
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«Пока вряд ли такое (возвращение в Россию. — RT) можно предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ошибок, при этом она косвенно признаёт, что всё-таки речь идёт о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что Meta «заигралась с манипулированием».
«Это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны», — подытожил Песков.
14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.
11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.
Нота об уголовном деле передана США.