Песков назвал маловозможным возвращение «заигравшейся с манипуляцией» Meta в Россию

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Возвращение в Россию ряда продуктов Meta (владелец Facebook и Instagram) вряд ли возможно, хотя компания и пытается дистанцироваться от ошибок, которые совершила, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, руководство компании «чуть-чуть заигралось с правилами».
Песков назвал маловозможным возвращение «заигравшейся с манипуляцией» Meta в Россию
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada

«Пока вряд ли такое (возвращение в Россию. — RT) можно предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ошибок, при этом она косвенно признаёт, что всё-таки речь идёт о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что Meta «заигралась с манипулированием».

«Это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны», — подытожил Песков.

14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.

Нота об уголовном деле передана США.

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