МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что внешнеполитическое ведомство передало посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против компании Meta

«К вопросу о Facebook и вообще компании Meta, могу сказать, что вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений», — цитирует ТАСС Рябкова.

Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.