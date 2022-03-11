В ООН осудили разрешение Meta на призыв в соцсетях к насилию против российских военных

Короткая ссылка
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение компании Meta (владелец Facebook и Instagram) позволить призывы к насилию против российских военных.
В ООН осудили разрешение Meta на призыв в соцсетях к насилию против российских военных
  • Gettyimages.ru

«Мы чётко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению Дюжаррика, подобная риторика неприемлема с любой стороны.

Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить