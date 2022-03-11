В ООН осудили разрешение Meta на призыв в соцсетях к насилию против российских военных
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«Мы чётко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию», — приводит РИА Новости его заявление.
По мнению Дюжаррика, подобная риторика неприемлема с любой стороны.
Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.