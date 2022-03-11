В ООН осудили разрешение Meta на призыв в соцсетях к насилию против российских военных

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение компании Meta (владелец Facebook и Instagram) позволить призывы к насилию против российских военных.

«Мы чётко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению Дюжаррика, подобная риторика неприемлема с любой стороны.

Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.