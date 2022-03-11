Политолог Светов поддержал призыв признать компанию Meta экстремистской организацией

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta (владелец Facebook и Instagram) экстремистской организацией.
Политолог Светов поддержал призыв признать компанию Meta экстремистской организацией
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Генпрокуратура также просит запретить деятельность компании на территории России.

«Когда речь идёт о жизни людей, жизни граждан нашей страны — и не только нашей страны, а всех русскоязычных людей, живущих во всех странах мира, — здесь нужно действовать оперативно и жёстко», — сообщил Светов.

При этом он отметил, что решение Генпрокуратуры будет исполняться только на территории России.

«Хотя бы у себя мы должны это пресечь», — заключил эксперт.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией.

Также СК России возбудил уголовное дело в отношении компании Meta за незаконные призывы к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации.

В Meta ранее подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

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