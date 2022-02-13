Эксперт Литовкин сравнил фрегат ВМС России с караульным в инциденте с подлодкой США

Российский фрегат «Маршал Шапошников» в инциденте с американской подлодкой у Курильских островов сработал как караульный, заявил ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

«Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый «выстрел в воздух» — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды России и находится в опасном положении», — заявил Литовкин в беседе с телеканалом «Звезда».

После этого российские военные дали понять, что знают точное местонахождение американской подводной лодки.

«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта», — пояснил Литовкин.

Накануне Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Тот проигнорировал требование, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.