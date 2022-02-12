Представитель Белого дома: информации, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой, нет

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Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что информации о том, обсуждался ли в телефонном разговоре президентов Джо Байдена и Владимира Путина инцидент с американской подводной лодкой в российских водах, нет.
Представитель Белого дома: информации, обсуждали ли Путин и Байден ЧП с подлодкой, нет
  • Legion-Media

«У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», — сказал он.

Как пишет РИА Новости, он посоветовал обращаться в Пентагон.

Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

В связи с этим в Минобороны России был вызван военный атташе США, после чего ему вручили ноту в связи с соответствующим поведением американской подлодки.

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