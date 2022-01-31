«Известия»: в России могут запретить ликвидацию санкционных продуктов

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В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания.

По данным «Известий», законопроект подразумевает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и внесение новой статьи «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

В пояснительной записке к документу говорится, что после проведения экспертизы на пригодность продуктов к употреблению было бы правильнее использовать их по назначению.

Глава Роскачества Максим Протасов ранее рассказал, в каких видах продукции чаще встречаются случаи фальсификации.

Также в России предложили ужесточить ответственность за торговлю поддельными потребительскими товарами — бытовой техникой, одеждой, продуктами и напитками.

Проект разработали в Минюсте с учётом просьб регионов, обобщённых на площадке Совета Федерации.

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