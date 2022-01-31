«Известия»: в России могут запретить ликвидацию санкционных продуктов
По данным «Известий», законопроект подразумевает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и внесение новой статьи «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».
В пояснительной записке к документу говорится, что после проведения экспертизы на пригодность продуктов к употреблению было бы правильнее использовать их по назначению.
Глава Роскачества Максим Протасов ранее рассказал, в каких видах продукции чаще встречаются случаи фальсификации.
Также в России предложили ужесточить ответственность за торговлю поддельными потребительскими товарами — бытовой техникой, одеждой, продуктами и напитками.
Проект разработали в Минюсте с учётом просьб регионов, обобщённых на площадке Совета Федерации.