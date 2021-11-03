В России предложили ужесточить ответственность за торговлю поддельными товарами

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В России предложили ужесточить ответственность в том числе за торговлю поддельными потребительскими товарами — бытовой техникой, одеждой, продуктами и напитками.
В России предложили ужесточить ответственность за торговлю поддельными товарами
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие изменения могут появиться в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Проект разработали в Минюсте с учётом просьб регионов, обобщённых на площадке Совета Федерации.

Как заявила один из инициаторов нововведений, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, статья «Производство и (или) оборот фальсифицированных товаров» будет предусматривать штраф с возможной конфискацией товара для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 1 млн рублей.

«Данная статья, которая заложена в проект новой редакции КоАП, является принципиально новой и относится практически ко всему спектру потребительских товаров, изготавливаемых и реализуемых на территории России. Отмечу, что статья была разработана по многочисленным просьбам регионов», — сказала Рукавишникова.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, в каких видах продукции чаще встречаются случаи фальсификации.

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