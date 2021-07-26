В Роскачестве назвали распространённые примеры фальсификата

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, в каких видах продукции чаще встречаются случаи фальсификации.

В частности, он отметил, что в России пока не победили фальсификат в тех сегментах, где высока доля импорта из азиатских стран, рассказал Протасов в беседе с «Российской газетой».

«Например, в детских товарах 30% рынка — фальсификат с подменой видов ткани. На этикетке указывается, что это натуральная ткань, а на самом деле синтетика», — уточнил он.

Протасов добавил, что подобная ситуация наблюдается при продажах питьевой воды.

«Проверив 206 торговых марок воды, мы выяснили, что больше половины производителей пишут недостоверную информацию: на этикетках обработанной воды — природная, из источника, горная, ледниковая и т.д. Правда, более 43% производителей после получения от нас уведомлений привели в соответствие такую маркировку», — заявил глава Роскачества, подчеркнув, что фальсификат встречается не только в продукции среднего ценового сегмента, но и среди дорогостоящей, такой как, к примеру, чёрная икра.

Как ранее сообщали «Известия», эксперты Роскачества провели исследование кваса, который продают в магазинах в России.