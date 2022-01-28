«Ъ»: ответные меры России из-за ситуации с RT DE могут коснуться Deutsche Welle и YouTube

Российские власти в качестве ответных мер на действия в отношении телеканала RT DE в Германии могут ограничить размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, ввести «жёсткие штрафные санкции» в отношении платформы YouTube, а также лишить DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России.

Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщил высокопоставленный источник в госструктурах России.

По его словам, «разработан комплекс ответных мер в связи с препятствованием работе RT DE со стороны властей Германии и американских цифровых монополий».

28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.