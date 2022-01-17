Терапевт Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета.
Терапевт Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что в рационе должны быть рыба, говядина, печень, яйца, которые способствуют уменьшению воспалительной реакции в лёгких.

Также рекомендуются грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, содержащие жирные кислоты.

Источником полезных веществ являются и кисломолочные продукты с пробиотиками.

Кроме того, эксперт советует добавить в рацион имбирь, чеснок, ягоды, картофель и овощи. Важно помнить о питьевом режиме.

«А вот на период заболевания следует исключить из рациона колбасу, кофе, шоколад. Всё это ведёт к угнетению иммунной системы, снижая сопротивляемость организма. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь», — добавил Асанов.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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