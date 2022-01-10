Диетологи рассказали, как наладить режим питания после праздников

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как привести себя в форму после новогодних праздников.

В беседе с «Радио 1» она объяснила, что впадать в панику из-за прибавки в весе и устраивать для организма дополнительный стресс не стоит.

«В среднем прибавка в весе бывает не такой уж большой — килограмма два-три. И как правило, происходит накопление жидкости, а не жиров. Жидкость можно убрать. Как ни странно, нужно пить, не допускать обезвоживания. Но пить надо не соки и не бесконечный чай на работе, а просто воду. Можно добавить лимон. Пить надо часто, дробными порциями», — посоветовала диетолог.

Резкое ограничение в калориях и отказ от определённых групп продуктов может нанести вред здоровью, напомнила диетолог Татьяна Букина в беседе с сайтом Pravdа.Ru.

Специалист рекомендует наладить пищевой режим. В рацион необходимо ввести больше свежих овощей, чтобы разгрузить ЖКТ. Каждый раз половина порции должна состоять из овощей, заправленных полезными маслами, бальзамическим уксусом либо лимонным соком.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о правилах питания в дни после новогодних праздников.