Диетолог Соломатина предостерегла россиян от строгих диет после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о правилах питания в дни после новогодних праздников, а также предостерегла россиян от голодания и строгих диет.

«Что не нужно точно делать — садиться на быстрые диеты, на монодиеты, голодание. Быть голодным нельзя — пять раз где-то мы питаемся в день. Это должен быть хороший завтрак: каша, кусочек нежирного сыра или омлет с овощами. Потом перекус: фрукты (их лучше есть в первой половине дня), овощной суп, нежирное мясо типа курицы, индейки, рыба с овощным салатом. Обязательно полдник — многие приходят с работы и набрасываются на ужин. Можно даже поесть перед выходом с работы: нежирный йогурт с ягодами, тогда ужин будет более лёгким», — заявила Соломатина.

Она пояснила, что если перед сном захочется поесть, то можно приготовить белковый перекус, например, два белка, нежирный творог или протеиновый коктейль.

«Вот такой режим, и где-то полкило в неделю — это физиологическое снижение веса. В принципе, за месяц-полтора мы всё это уберём. Естественно, двигательная активность обязательно, на свежем воздухе — ещё лучше. Обязательно сон. Если мы сохраним тот режим сна, который был в праздники, потому что будет вырабатываться гормон стресса, вы будете всё время хотеть есть», — рассказала врач.

Она посоветовала пить зелёный чай, цикорий, а также, например, какао с нежирным молоком со специями.

Это, по её словам, будет способствовать выработке гормонов удовольствия и поможет улучшить настроение.

Ранее Соломатина рассказала в беседе с RT, как правильно организовать режим питания после новогодних праздников.