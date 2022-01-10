Диетолог Соломатина предостерегла россиян от строгих диет после праздников
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«Что не нужно точно делать — садиться на быстрые диеты, на монодиеты, голодание. Быть голодным нельзя — пять раз где-то мы питаемся в день. Это должен быть хороший завтрак: каша, кусочек нежирного сыра или омлет с овощами. Потом перекус: фрукты (их лучше есть в первой половине дня), овощной суп, нежирное мясо типа курицы, индейки, рыба с овощным салатом. Обязательно полдник — многие приходят с работы и набрасываются на ужин. Можно даже поесть перед выходом с работы: нежирный йогурт с ягодами, тогда ужин будет более лёгким», — заявила Соломатина.
Она пояснила, что если перед сном захочется поесть, то можно приготовить белковый перекус, например, два белка, нежирный творог или протеиновый коктейль.
«Вот такой режим, и где-то полкило в неделю — это физиологическое снижение веса. В принципе, за месяц-полтора мы всё это уберём. Естественно, двигательная активность обязательно, на свежем воздухе — ещё лучше. Обязательно сон. Если мы сохраним тот режим сна, который был в праздники, потому что будет вырабатываться гормон стресса, вы будете всё время хотеть есть», — рассказала врач.
Она посоветовала пить зелёный чай, цикорий, а также, например, какао с нежирным молоком со специями.
Это, по её словам, будет способствовать выработке гормонов удовольствия и поможет улучшить настроение.
Ранее Соломатина рассказала в беседе с RT, как правильно организовать режим питания после новогодних праздников.