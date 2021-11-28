Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 76

В больницах Кузбасса остаются 64 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», ещё 12 человек проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По состоянию на 12:00 местного времени (08:00 мск. — RT) 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека... 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 14 человек находятся в состоянии средней степени тяжести и 46 — в удовлетворительном.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших при ЧП шахтёрах.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».