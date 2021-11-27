Минздрав: 60 пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе остаются в стационарах региона

60 человек, пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, находятся в стационарах Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«По данным на 27 ноября, в стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте «Листвяжная», состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжёлое», — говорится в сообщении.

Ещё 12 пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно.

Как отмечается, все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультациями клинических психологов и психотерапевтов.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».