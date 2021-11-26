Путин поручил сделать всё для поддержки пострадавших на шахте в Кузбассе
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
«Я прошу правительство России, региональные власти сделать всё для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — цитирует его РИА Новости.
Путин отметил, что находится на постоянной связи по этой теме с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии на шахте «Листвяжная».