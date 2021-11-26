Путин поручил сделать всё для поддержки пострадавших на шахте в Кузбассе

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Соответствующее заявление он сделал, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Я прошу правительство России, региональные власти сделать всё для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — цитирует его РИА Новости.

Путин отметил, что находится на постоянной связи по этой теме с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии на шахте «Листвяжная».