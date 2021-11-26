Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

По его словам, подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.

«Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии», — отметил Мишустин.

Он также рассказал, что в Кемеровскую область направлен спецборт с нужным медицинским оборудованием.

Кроме того, Мишустин заявил о необходимости организовать консультации психологов.

Трансляцию заседания правительства ведёт телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.

Глава Кузбасса 26 ноября сообщил, что в шахте «Листвяжная» найден живой человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Генпрокуратура начала проверку Сибирского управления Ростехнадзора из-за ЧП.