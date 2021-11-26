Генпрокуратура проверит сибирское управление Ростехнадзора из-за ЧП в шахте «Листвяжная»

Генеральная прокуратура России организовала проверку в сибирском управлении Ростехнадзора в связи с трагедией в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Организована и начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности, лицензировании, государственном контроле (надзоре), порядке рассмотрения обращений граждан в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры оценят полноту, своевременность и законность принятия мер должностными лицами Ростехнадзора, при наличии оснований подготовлены соответствующие меры прокурорского реагирования.

При этом ход и результаты проверки находятся на контроле в Генпрокуратуре.

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.

Глава Кузбасса 26 ноября сообщил, что в шахте «Листвяжная» найден живой человек.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что шахтёры, работавшие на шахте «Листвяжная», ранее жаловались на высокий уровень метана.