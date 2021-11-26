Прокурор сообщил о ранее поступавших жалобах от шахтёров с «Листвяжной»

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Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что шахтёры, работавшие на шахте «Листвяжной», ранее жаловались на высокий уровень метана. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор сообщил о ранее поступавших жалобах от шахтёров с «Листвяжной»
  • РИА Новости

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», — сказал Демешин.

Как сообщалось ранее, предварительно причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Авария произошла 25 ноября. 46 горняков, а также шестеро спасателей были признаны погибшими.

Утром 26 ноября в шахте нашли живого человека — горноспасателя Александра Заковряшина.

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