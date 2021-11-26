Прокурор сообщил о ранее поступавших жалобах от шахтёров с «Листвяжной»

Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что шахтёры, работавшие на шахте «Листвяжной», ранее жаловались на высокий уровень метана. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», — сказал Демешин.

Как сообщалось ранее, предварительно причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Авария произошла 25 ноября. 46 горняков, а также шестеро спасателей были признаны погибшими.

Утром 26 ноября в шахте нашли живого человека — горноспасателя Александра Заковряшина.