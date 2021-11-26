Прокурор сообщил о ранее поступавших жалобах от шахтёров с «Листвяжной»
- РИА Новости
«Жалобы были. Оценка будет даваться именно категории нарушений, повлекли ли они за собой взрывы, поэтому судить о том, была ли прямая причинно-следственная связь хлопка метана и нарушений, говорить рано, это покажет экспертиза, это покажут следственные действия», — сказал Демешин.
Как сообщалось ранее, предварительно причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Авария произошла 25 ноября. 46 горняков, а также шестеро спасателей были признаны погибшими.
Утром 26 ноября в шахте нашли живого человека — горноспасателя Александра Заковряшина.