В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная»

Состояние госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе. Об этом рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Александр Агаларян.

«По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное», — цитирует РИА Новости Агаларяна.

Как уточняется, большинство из пострадавших будет в ближайшее время готовиться на выписку.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии на шахте «Листвяжная».