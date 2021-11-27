В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная»
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«По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное», — цитирует РИА Новости Агаларяна.
Как уточняется, большинство из пострадавших будет в ближайшее время готовиться на выписку.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии на шахте «Листвяжная».