Диетолог Арзамасцев перечислил укрепляющие иммунитет сезонные ягоды

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что употребление клюквы, брусники, облепихи и плодов шиповника поможет восполнить уровень витаминов в организме и укрепить иммунитет.

«Эти ягоды, наверное, сейчас единственный источник хороших витаминов, в том числе и витамина С, который укрепляет иммунитет в период простудных заболеваний», — сказал специалист в беседе с «Москвой 24».

Он отметил, что осенне-зимние ягоды практически все кислые, там мало сахаров, большое количество клетчатки, и они гораздо полезнее с точки зрения снижения веса и получения всех необходимых элементов.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.