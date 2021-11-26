Диетолог Арзамасцев перечислил укрепляющие иммунитет сезонные ягоды
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«Эти ягоды, наверное, сейчас единственный источник хороших витаминов, в том числе и витамина С, который укрепляет иммунитет в период простудных заболеваний», — сказал специалист в беседе с «Москвой 24».
Он отметил, что осенне-зимние ягоды практически все кислые, там мало сахаров, большое количество клетчатки, и они гораздо полезнее с точки зрения снижения веса и получения всех необходимых элементов.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.