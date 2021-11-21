Диетологи рассказали о возрасте приходящих на приём пациентов с ожирением

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова и диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с RT рассказали о возрасте пациентов, которые чаще всего обращаются к ним с проблемой ожирения.

По словам Натальи Кругловой, чаще всего с запросом о снижении веса обращаются люди в возрасте от 30 до 45 лет.

Она подчеркнула, что более зрелые люди менее настроены на длительную работу с целью похудения.

«У них невысокие мотивация и готовность к большим переменам. Молодые люди более готовы к работе, поэтому чаще обращаются и им проще достичь своих целей в плане снижения веса», — рассказала Круглова.

В свою очередь, врач-диетолог Нурия Дианова также отметила, что к ней чаще всего обращаются люди в возрасте примерно от 30 до 55 лет.

«В цифрах, кто ко мне приходит, это сейчас от 30 и до 55 лет. Они хотят жить, начинают понимать, что с едой можно просто дружить, а не бороться», — добавила специалист.

При этом, по её словам, в целом пациентам нужно дозреть до обращения к врачу, поскольку совсем молодые люди, например, зачастую занимаются построением карьеры, не обращая внимания на здоровье.

«У молодых людей с лишним весом, пока они активны, стоит цель — карьера, и они вот на эти вещи забивают: на то, что им нужно заниматься весом, питанием, которое у них совершенно хаотичное. Когда ко мне обращаются с проблемами ЖКТ, я выясняю, что у всех есть неправильные пищевые привычки, отсутствие режима», — пояснила врач.

При этом диетолог подчеркнула, что отмечается рост ожирения у детей и подростков. По её мнению, в этих случаях нужно работать не только с самими пациентами, но и с их родителями.

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