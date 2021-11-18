Диетолог Королёва дала советы по питанию для укрепления иммунитета

Диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королёва дала советы по питанию для укрепления иммунитета.

«Питание должно стать разнообразным, с использованием натуральных продуктов животного и растительного происхождения. Щадящая их обработка позволит сохранить необходимую питательную ценность и будет способствовать наилучшим условиям усвоения», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также рекомендуются сезонные овощи.

«Наш иммунитет более чем на 80% зависит от состояния кишечной флоры, соотношения полезных бактерий и здоровья микробиома в целом. Чем разнообразнее будет питание, тем качественнее, сильнее и надёжнее наша защита», — отметила Королёва.

Кроме того, желательно пить достаточно жидкости, особенно воды.

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