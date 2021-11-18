Диетолог Королёва дала советы по питанию для укрепления иммунитета
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«Питание должно стать разнообразным, с использованием натуральных продуктов животного и растительного происхождения. Щадящая их обработка позволит сохранить необходимую питательную ценность и будет способствовать наилучшим условиям усвоения», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
Важной составляющей питания являются источники полноценного белка. Жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту. Также рекомендуются сезонные овощи.
«Наш иммунитет более чем на 80% зависит от состояния кишечной флоры, соотношения полезных бактерий и здоровья микробиома в целом. Чем разнообразнее будет питание, тем качественнее, сильнее и надёжнее наша защита», — отметила Королёва.
Кроме того, желательно пить достаточно жидкости, особенно воды.
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