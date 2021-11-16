Диетолог Гинзбург дал рекомендации по питанию для офисных работников

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по питанию для офисных работников.
Диетолог Гинзбург дал рекомендации по питанию для офисных работников
  • РИА Новости

«Если говорить о полезности, то лучше всего, конечно, брать обеды на работу из дома, потому что в кафе и столовых есть несколько встроенных подвохов», — заявил он в беседе со «Взглядом».

В частности, пояснил эксперт, в столовую или кафе человек идёт уже проголодавшимся и набирает ещё аппетит, пока стоит в очереди, поэтому покупает больше еды, чем нужно.

Во-вторых, считает Гинзбург, еда в столовой редко бывает рассчитана на тех, кто следит за весом или болен какими-либо возрастными болезнями, то есть туда заведомо закладывают больше жира, сахара и соли.

«Для самого крайнего варианта на обед хорошо подходят мюсли, кисломолочные напитки. Также можно делать себе на работу здоровые бутерброды, взяв грубый хлеб, нежирное мясо и листья салата или овощи. Решить эту проблему можно. Кроме того, сейчас достаточно много сервисов, которые привозят готовую домашнюю еду, рассчитанную из необходимых человеку калорий», — сказал эксперт.

По его словам, для офисного работника лучше всего подойдёт молочно-растительное питание — овощи, фрукты, кисломолочные напитки, злаковые, а для тех, кто занимается физическим трудом, нужен упор на мясо и другие содержащие белок и более калорийные продукты.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.

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